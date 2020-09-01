球王轉會︱美斯連續兩天缺操　傳由父親與會長商討去向 (20:51)

西班牙傳媒報道，美斯繼沒有接受球會安排的病毒檢測，新帥朗奴高文督操第二天仍未現身，盛傳亦會離隊的蘇亞雷斯則有參與其中。中場拿傑迪錫則獲准缺操，據報將以自由身重返前球會西維爾。美斯不願親身跟球會談判，據報其父親將成代表，日內與巴塞會長巴杜姆會面，前者希望在會面說服巴杜姆，能夠以友好方式解決離隊問題。《ESPN》報道，巴塞計劃向美斯提供一份新的兩年合約，去說服這名西甲頭號球星留效。

《世界體育報》頭版報道，若簽入美斯最終需要7億歐元的違約金，曼城將放棄收購。該報同時拍攝到曼城領隊哥迪奧拿，於當地時間周一下午離開巴塞隆拿機場，已啓程返回曼徹斯特。

至於蘇亞雷斯去向則撲朔迷離，除了祖雲達斯，據報前球會阿積士加入競逐，或於未來數天正式報價。另《米蘭體育報》報道，中場維達爾已跟國際米蘭達成協議，將以自由身離隊簽約兩年，與智利隊隊友阿歷斯山齊士故劍重逢。他近日炮轟隊友，稱陣中只有13名職業球員。

西甲則公布新季賽程，聯賽將於本月13日揭幕，上月有份參加歐洲賽的4隊首仗押後上演，包括皇家馬德里主場對基達菲，以及巴塞主場對艾爾切，巴塞首仗變成本月27日對維拉利爾。至於「國家打吡」將於10月25日及明年4月11日舉行，公布賽程後討論焦點，仍是屆時美斯是否在陣。

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