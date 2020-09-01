港超｜栢禧獲區會授權征丙組　和富大埔或續戰港超　資助誰屬懸而未決 (16:30)

大埔區議會於7月初通過動議，收回和富大埔以區隊身分參加足總賽事的授權。栢禧的創辦人為下季升班港超的晉峰總教練何信賢，他今早聯同秘書出席會議，向區議員提交計劃書，介紹栢禧於1996年成立，多年來參加足總五人足球賽及青年聯賽。何信賢說，7月得悉大埔收回區隊授權後，主動聯絡區議員及撰寫計劃書，希望以經驗助大埔區培育青訓，並透露5月底已向足總表達有意參加2020/21球季港丙及申請會籍，有待足總審批。他會後補充，可再討論隊名是否加上大埔二字，又稱小將能以此為跳板，表現好可推薦到姊妹球會晉峰試腳。

栢禧體育會秘書李麗麗稱，除了會在大埔區招募球員，亦會在區內學校舉辦足球同樂日及親子班，以及對象為中年及長者的健步足球訓練班等，比賽日人手亦優先招募大埔街坊，球會董事會成員亦會加入區會代表，樂意接受監察。不過，多名議員批評程序欠透明，區鎮樺稱過程沒公開招募，擔心即日草率決定不公平，又聲稱另有球會表示若早知情况或都會申請。胡耀昌及陳振哲則稱，有不止一隊向他們查詢，但最終只有栢禧一隊提交計劃書，認為已有充分時間諮詢。

此外，大埔民政事務專員陳巧敏稱，已知悉和富大埔會參加下季聯賽，由於5月底報名時，該隊仍獲區隊授權，故民政事務局處理地區足球資助計劃申請時，會以報名參賽的身分審批，並補充當局正檢討資助計劃，包括區內可否有多於一隊獲得資助。胡耀昌對未能確定和富大埔是否續獲區隊資助感失望，擔心民政局最終資助局方屬意的球會，漠視區會決定。

至於和富大埔早前付清職球員至5月中的欠薪後，近月盛傳或覓得新贊助商，得以續戰下季港超；而收回區隊授權不影響這支上季港超冠軍參賽。

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