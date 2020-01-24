英超｜英媒指雲迪碧克將接受體測 勢4.5億加盟曼聯 拉舒福特點讚消息 (20:33)

23歲的雲迪碧克缺席上周六阿積士友賽法蘭克福，當時已被揣測將投曼聯。據報他若通過體測，便會與曼聯簽約5年。而曼聯前鋒拉舒福特在社交網對有關消息點讚，疑似歡迎對方，中場波基斯費南迪斯亦有分享。據曼聯名宿、現任阿積士足球總監的雲達沙透露，曼聯早在6月已垂青對方，而最終亦只有曼聯願斥資4000萬鎊求購。

此外，21歲德國隊新星夏維斯，在沒有隨利華古遜踢熱身賽後，據報勢以破車路士轉會費紀錄的9000萬鎊（約10億港元）加盟，有望成為「藍戰士」今夏第5簽。

另外，曼城中場奇雲迪布尼舉報經理人迪哥斯達，指控對方於2015年在自己從禾夫斯堡轉會曼城的交易中，涉瞞稅及偽造賬目，迪哥斯達已於上周四被比利時警方拘捕。另外，大衛施華離隊後，據報迪布尼勢接任曼城隊長，並有望獲會方加薪，由目前的28萬鎊增至35萬鎊。

今屆出戰歐霸外圍賽次圈的熱刺，今抽中作客保加利亞的普羅夫迪夫火車頭，賽事在當地時間本月17日晚舉行，並以單循環形式分勝負。

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