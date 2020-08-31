球王轉會｜美斯離隊陷膠着 阿根廷總統建議返國踢紐維爾舊生 (22:45)

偶像是馬拉當拿的費爾南德斯說：「你常在我們的心裏。我們從未見過你為這國家的球會比賽。讓我們有幸看着你在紐維爾舊生隊結束職業賽生涯。它是你的母會。」美斯7歲加入紐軍，14歲遠赴巴塞隆拿發展。

至於被巴塞放棄的蘇亞雷斯，將可獲賠償1400萬歐元(1.3億港元)。據報阿蘇已與祖雲達斯副主席的尼維特接觸商議加盟，取代被祖雲棄用的希古恩。

巴塞另一棄卒的中場維達爾疑向祖雲新帥派路示好，有意來投。維達爾亦狠批巴塞只得13個職業球員，其餘是來自足球學校新秀，而美斯是需要協助才可爭取好成績。維達爾說：「巴塞必須改變想法。足球已大步向前，巴塞DNA已落後，因其他球隊各方面都在改善，體能和速度更重要。技術有時是相對地不太重要的。」

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