女子歐聯｜里昂破紀錄10年七度封后　33歲長友佑都加盟馬賽 (17:27)

里昂第四度在歐聯決賽與禾夫斯堡對疊，憑Eugenie Le Sommer與熊谷紗希各建一功，半場領先兩球。易邊後雖被禾夫斯堡射手Alexandra Popp追成1：2，但有冰島國腳Sara Björk Gunnarsdottir奠勝，將兩軍在歐聯決賽的對陣戰績改寫成3勝1負。

里昂女足連續五屆封后，則追平皇家馬德里男足在1956至1960年的歐冠（歐聯前身）紀錄，並以7次刷新球隊保持的女子歐聯奪冠次數紀錄，熊谷紗希則是賽事歷來首個亞洲球員在決賽取得入球。

此外，下月滿34歲的日本男足國腳長友佑都，有望延續旅歐生涯。法甲馬賽領隊保亞斯透露對方在當地時間今日完成體測後，將以自由身加盟，意味他將和同胞酒井宏樹成為隊友。保亞斯向法媒表示，除了長友的經驗和領袖氣質，亦看中對方能操多國語言。

長友自2010年外流至歐洲，先後效力意大利球隊切塞納和國際米蘭，以及土超班霸加拉塔沙雷。他今夏和加拉塔沙雷約滿後，曾傳出結束10年旅歐生涯。而他曾代表日本隊出賽122次，連續三屆出戰世界盃決賽周。

其他報道：美網｜法籍球手今開鑼前確診退賽 堤安姆：美網泡泡世上最安全

其他報道：NBA季後賽｜當錫轟38分獨力難支 快艇挫獨行俠晉西岸4強