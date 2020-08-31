美網｜法籍球手今開鑼前確診退賽　堤安姆：美網泡泡世上最安全 (16:05)

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美網昨爆出首宗球員確診個案，男單世界排名23位的柏利在紐約接受新冠病毒檢測，結果呈陽性，隨即退賽，而賽會正追查其密切接觸者。柏利上周曾出戰移師紐約舉行的辛辛那提公開賽，在首圈對克羅地亞籍球手哥歷（Borna Coric），戰至第2盤時退賽，當時聲稱感到不適。

柏利原定在美網首圈對波蘭籍球手Kamil Majchrzak，空缺將由世界排名151位的西班牙籍球手格奴拿斯（Marcel Granollers）補上，而格奴拿斯本月初曾被驗出體內有新冠病毒抗體。

至於正備戰的世界「三哥」堤安姆，坦然在泡泡中閉門作賽，對心理要求甚高，但在賽事出現確診首例後表示：「我認為世上沒有比這裡更安全的地方，除非你把自己關在洞穴或海中心某處。我們在『泡泡』內，這裡超級安全，當然仍難免有像柏利般的事。」

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