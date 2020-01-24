NBA季後賽｜當錫轟38分獨力難支　快艇挫獨行俠晉西岸4強 (11:47)

獨行俠對快艇的第6戰因罷賽延至今晨，後者只差一場即晉級。雙方首節火藥味濃，摩里斯封阻當錫時，一掌打中對方頭部右側，令當錫跌出界外，二人被隊友拉住，才不致釀成衝突。球證翻看重播後，判摩里斯二級惡意犯規被逐。

當錫是役狂轟38分，兼交出9個籃板、9次助攻的「準三雙」，惟獨力難支，快艇最終在利安納交出33分、14個籃板、7次助攻，加上保羅佐治和蘇巴錫各貢獻15分，以111：97淘汰獨行俠。

至於早場上演的東岸4強首場，波士頓塞爾特人在全隊6人「上雙」下，以112：94輕取衛冕的多倫多速龍，先拔頭籌。而猶他爵士在西岸首圈以107：119不敵丹佛金塊，被扳平場數3：3，周三（2日）早上合演「搶七戰」。

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