英超｜馬古尼延遲向曼聯報到　承諾不讓官非影響新季表現 (21:38)

馬古尼在希臘被控襲警、言語侮辱及企圖行賄罪成，被判入獄21個月，緩刑3年，即被英格蘭國家隊主帥修夫基踢出大軍。馬古尼其後向希臘當局申請重審成功，但據報需時至少兩年。馬古尼本可在周三隨曼聯大軍展開操練，但據報曼聯領隊蘇斯克允許他延至周末才歸隊。

馬古尼說：「它（官司）不會影響我的表現，我一定可以迅速克服困難。我尊重他們（修夫基和蘇斯克查），他倆對我的職業賽生涯起着重要作用。」

此外，曼聯疑放棄收購身價達8000萬鎊（約8.3億港元）的阿士東維拉中場基亞利殊，改斟轉會費只需4500萬鎊（約4.7億港元）的阿積士23歲新星雲迪碧克。阿積士上周六將這名荷蘭隊新星，剔除季前熱身賽對法蘭克福的大軍以外，疑與他過檔曼聯一事有關。

另外，修夫基首次召用狼隊後衛高亞迪，以及阿仙奴中場美蘭尼爾斯，作為馬古尼、正在隔離的車路士鋒將譚美阿巴謙和中場美臣蒙特的替補，備戰下月初作客冰島隊和丹麥隊的歐洲國家聯賽。美蘭尼爾斯今晨在社區盾以互射12碼打敗利物浦，賽後當選賽事最佳球員。

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