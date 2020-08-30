轉會:有片｜伊巴謙勢續約米蘭拒當吉祥物　熱刺簽狼隊後衛馬特杜靴迪 (20:32)

今年1月回巢AC米蘭的伊巴謙，上季在意甲上陣18場攻入10球，助球隊以第6名衝線。這名瑞典籍射手早前返回家鄉，未有參與集訓，但至今晨（30日）終返回米蘭，其後接受訪問時稱：「我很高興回來，就像回家一樣，期望可盡快與球迷見面。我在這裏並非要擔任吉祥物，而是助球隊爭取佳績。」

意大利傳媒報道，伊巴謙將與球隊續約1年，年薪料達700萬歐元（約6460萬港元）。「紅黑軍團」據報同時有意收購車路士中場泰莫爾巴卡約高，惟仍未就合約條款達成協議；而布雷西亞中場東拿利獲國際米蘭等多隊垂青，其經理人據報將與AC米蘭高層會面，商討下季加盟。

另外，祖雲達斯落實借用效力史浩克04的美籍中場韋斯頓麥堅尼，合約包含1850萬歐元（約1.7億港元）的買斷條款。英超的熱刺則宣布簽入狼隊的28歲右閘馬特杜靴迪，簽約4年，但未有披露轉會費。英國傳媒稱，熱刺斥資約1500萬鎊（約1.55億港元），收購這名愛爾蘭隊後衛。

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