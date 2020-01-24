NBA季後賽｜湖人等足8年首闖次圈　字母哥創場均紀錄　公鹿晉級聚焦平權 (18:04)

湖人有「一眉」安東尼戴維斯攻下全場最高的43分，占士更奪36分10次助攻及10個籃板，領軍以131：122勇挫波特蘭拓荒者。36歲拓荒者老將「甜瓜」安東尼取下27分，以場數1：4敗予湖人無緣次圈，約滿下未知會否就此結束NBA生涯，球隊同日亦接下53歲名宿奇里福羅賓遜離世的噩耗。

湖人則自2012年後再於季後賽晉級，占士職業生涯破紀錄第13次做出「30+」大三元，他賽前雙手交叉胸前，向《黑豹》已故影星卓威博士文致意，又形容2020年是災難性的一年：「失去黑豹，亦失去黑曼巴（高比拜仁），這肯定是最糟糕的一年。」

至於日前牽頭罷賽的公鹿，亦有字母哥錄得28分及17個籃板的雙雙，以118：104挫奧蘭多魔術，與湖人同以場數4：1打入季後賽次圈。這名球星於季後賽場均貢獻30.6分、15個籃板及6次助攻，成為52年來場均達到30分、15個籃板及5次助攻的第一人。

他領軍成為東岸次圈最後拼圖，惟賽後未見興奮，反而再為被槍傷的美國黑人發聲，並透露球隊很快找到傷者父親：「我們與他對話、慰問他，他感觸得流淚，又形容NBA球員所做的，給予他很大力量。在我的生命中，這一切比籃球更重要。」

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