球王轉會｜美斯杯葛病毒檢測　拒返巴塞備戰新季 (16:33)

西班牙傳媒上周報道，美斯聽取律師意見後，為免爭取離隊一事失去法律上的優勢，不會出席周日（30日）巴塞隆拿的全隊檢測，以及明周一新帥朗奴高文的首課操練。惟據RAC1報道，他已聽從律師建議，決定杯葛檢測，理由是他需堅持已回復自由身的立場，不應與巴塞職球員一起；暫時未知他會否出席明日的練習。

若持續杯葛巴塞的活動，美斯或會被巴塞逐日罰款，令雙方關係進一步惡化。美斯上周二透過傳真向巴塞提出離隊要求，但後者指出對方應在6月通知，所以現在仍需遵守合約，故此其買家需付7億歐元（約65億港元）違約金。然而金額被指脫離現實，所以相信巴塞與美斯的未來買家若達成交易協議，美斯應會可以較低價錢離開。據報巴塞的目標金額是2.22億歐元（約20億港元），而曼城據報近日已積極尋找解決方法。

巴黎聖日耳門（PSG）據報也是美斯的潛在新東家，據法國《巴黎人》報道，美斯的巴塞前隊友尼馬，以及美斯的阿根廷隊隊友迪馬利亞，一同加入說服這名6屆金球獎得主來投。

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