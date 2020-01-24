球壇奇聞:有片︱俄超出動測謊機打擊假波　VAR助理測試肥佬面臨終身停賽 (11:21)

相關的比賽要回帶到本月9日，莫斯科斯巴達於俄超主場2：2賽和PFC索契，客軍得來的1分被指是球證送的。事緣客軍完場前的12碼，來自Anatoli Nemchenko禁區起腳後順勢跌低，主球證Vasily Kazartsev經VAR助理Alexey Yeskov協助後，認為斯巴達守衛基葛特攔截犯規。

事件令斯巴達班主一度威脅退賽，俄羅斯足總近日將二人送到測謊機上。《俄羅斯體育快報》報道，Yeskov未能通過測試，或面臨終身禁賽，Vasily Kazartsev則在早前已被無限期停賽。俄羅斯球證工會前主席Andrei Budogossky表示：「如果事件屬實，我會感到很抱歉，因為我認識的Yeskov是誠實專業的人。」

今季已於俄超8月8日開鑼，衛冕的辛尼特暫時5戰12分排榜首，同樣3勝2和不敗的斯巴達及索契，落後1分緊隨。

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