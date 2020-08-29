歐國聯｜「新施丹」艾奧亞確診　普巴等3國腳退隊　法國隊鬧中場荒 (20:02)

里昂今晨出戰法甲前為全隊職球員檢測病毒，被譽為「新施丹」的艾奧亞成為唯一檢測呈陽性的球員，需隔離兩周。這名22歲中場早前首次入選法國隊，如今繼保羅普巴及尼當比利後，成為第3人退隊，令法國隊中場人手緊絀，影響主帥迪甘斯部署下月初對瑞典隊及克羅地亞隊的兩場歐國聯；貝迪斯中場費基亞其後獲補選。

至於里昂鋒將迪比大演帽子戲法，亦令對手擺烏龍，反勝迪安的4個入球均有份參與，亦是他歷來第3次在法甲「戴帽」。這名荷蘭隊翼鋒賽後回應轉投巴塞隆拿的傳聞：「目前仍未跟朗奴高文（巴塞主帥）交談過，此前在荷蘭隊共事時我們關係很好。當然加盟大球會是每個球員夢想，但目前我會專注為里昂比賽，再看事情發展。」

另外，37歲日本隊門將川島永嗣，兩年前加盟法甲的斯特拉斯堡，一直只是3號門將，上季更未曾出場。不過，球隊上周首場法甲對羅連安特，藉球隊正、副選門將因傷及需隔離而倦勤，令他相隔逾一季再於法甲正選，縱負1：3，但他以37歲零5個月，刷新歐洲五大聯賽亞洲門將最年長上陣紀錄，並有望在在周日凌晨（30日）對尼斯繼續「擔正」。

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