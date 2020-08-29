球王轉會｜美斯一扭三金球當選歐聯最佳　欲與董事局斟轉會被會長拒絕 (18:31)

美斯日前要求巴塞與他提早一年解約，但至今仍未有進展。足球網站《Goal.com》引述消息，稱他為免事件演變隔空罵戰，要求與董事局面談解約條件。不過，西班牙傳媒報道，被指是美斯離隊原因之一的巴杜姆，已拒絕與這名隊長會面，亦不欲成為簽名賣走他的會長。

雙方面談無期，但曼城似為收購美斯加快腳步。有位處巴塞隆拿的中餐廳上載相片，聲稱曼城領隊哥迪奧拿在該處用膳，當地電視台稱哥帥到西班牙與美斯碰面，親自處理這宗轉會，希望二人能再度合作。

另外，歐聯周一決出王者後，歐洲足協公布最佳陣容及金球。美斯與曼城的史達寧、奪冠的基拿比、羅拔利雲度夫斯基，加上亞軍巴黎聖日耳門球星尼馬與基利安麥巴比，一同列陣前鋒線。湯馬士梅拿、奇雲迪布尼、艾奧亞等入選最佳中場，新星艾方素戴維斯亦成為最佳後衛之一，門將之選亦有大熱的拜仁門神紐亞。

美斯於16強次回合挫拿玻里一役，突破扭過3名對手殺入禁區，跌倒再半卧地射入一球，獲選為今屆十大入球之首。而祖雲達斯在16強出局，C朗無緣最佳陣容，但次回合對里昂的入球，亦獲球迷票選為最佳。

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