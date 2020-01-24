抗癌飛魚:有片｜594天的等待　池江璃花子復出小組第一　盼予病人正能量 (16:07)

20歲的池江去年2月證實患白血病，今日首度重返賽場，在50米自由泳游出26.32秒。時間雖較她的全國紀錄24.21秒慢，但仍足以排在小組首名，亦達到其目標游進26.86秒，如無意外可入圍10月的日本大學校際賽。她上水後步向更衣室，看到時間一刻為之驚訝，更一度灑淚。她稱：「這是我的游泳第二人生，沒想到會達到目標，很高興。希望正在對抗病魔的人，也能因看到我比賽而有正能量。」

池江在2018年亞運橫掃6金，膺該屆最有價值運動員，惟證實患病後，隨即停練放棄東京奧運衝金機會。她入院10個月期間因治療一度消瘦，至近月復出泳池訓練，這次成績為復出踏出重要一步，亦證明2024年巴黎奧運衝金不是夢。

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