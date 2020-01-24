RIP｜「黑豹」曾演已故MLB黑人名宿　傳奇紀念日離世　球圈致哀 (15:29)

1919年出生的積奇羅賓遜，是現代運動種族平權的標誌性人物。他於1947年加入布魯克林道奇（現洛杉磯道奇），成為當時美國職業棒球聯盟（MLB）創立63年來首名黑人球員，其10年MLB生涯打出137支全壘打，打擊率為0.311，六度入選明星賽，以表現換取隊友及對手由不同檯吃飯，到他遇歧視為其出頭的尊重。羅賓遜於1972年逝世，MLB於1997年亦高掛其42號球衣，7年後將其地標日4月15日，列為積奇羅賓遜日。

由於今季MLB受疫情影響，無法如期3月開鑼，賽會之前將今年積奇羅賓遜日改為昨日（8月28日），各隊按傳統全隊穿上42號球衣，賽前將另一件42號球衣放在本壘悼念。在奧克蘭運動家對侯斯頓太空人一仗，雙方針對近日有黑人被警員槍傷，儀式後拒絕作賽。在卓威博士文的死訊當地時間晚上（香港時間今早）傳開後，多名球圈人士悼念，MLB賽會亦在網上致哀：「我們因博士文離世而沮喪。他在《42號傳奇》的演出會長存，在未來教育世人積奇羅賓遜事蹟。」

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