RIP｜「黑豹」曾演已故MLB黑人名宿　傳奇紀念日離世　球圈致哀 (15:29)

1919年出生的積奇羅賓遜,是現代運動種族平權的標誌性人物。他於1947年加入布魯克林道奇(現洛杉磯道奇),成為當時美國職業棒球聯盟(MLB)創立63年來首名黑人球員,其10年MLB生涯打出137支全壘打,打擊率為0.311,六度入選明星賽,以表現換取隊友及對手由不同檯吃飯,到他遇歧視為其出頭的尊重。羅賓遜於1972年逝世,MLB於1997年亦高掛其42號球衣,7年後將其地標日4月15日,列為積奇羅賓遜日。

由於今季MLB受疫情影響,無法如期3月開鑼,賽會之前將今年積奇羅賓遜日改為昨日(8月28日),各隊按傳統全隊穿上42號球衣,賽前將另一件42號球衣放在本壘悼念。在奧克蘭運動家對侯斯頓太空人一仗,雙方針對近日有黑人被警員槍傷,儀式後拒絕作賽。在卓威博士文的死訊當地時間晚上(香港時間今早)傳開後,多名球圈人士悼念,MLB賽會亦在網上致哀:「我們因博士文離世而沮喪。他在《42號傳奇》的演出會長存,在未來教育世人積奇羅賓遜事蹟。」

We are devastated by the tragic loss of Chadwick Boseman. His transcendent performance in “42” will stand the test of time and serve as a powerful vehicle to tell Jackie’s story to audiences for generations to come. pic.twitter.com/8oU7QpdLSE

— MLB (@MLB) August 29, 2020