NBA｜杯葛行動結束季後賽重啟 變陣組公義聯盟倡平權 (12:10)

因美籍黑人男子被槍傷一事,NBA在前日暫停奧蘭多的一切活動聲援,但多隊昨晚起已復操,包括傷癒的侯斯頓火箭主將韋斯特布克,據報他狀態不俗。NBA及NBPA最終確認明晨復賽,首日完成3場首圈賽事,由密爾沃基公鹿對奧蘭多魔術打頭陣,次日除另外兩場首圈比賽,亦有波士頓塞爾特人對多倫多速龍的次圈對決第一戰。

儘管美國總統特朗普昨就風波批評,NBA行為如政治組織,ESPN報道,NBPA主席基斯保羅、洛杉磯湖人球星勒邦占士等,曾聯絡前總統兼知名籃球迷奧巴馬尋求建議,球員方面最終認同成立社會關注委員會,將事件轉化為可持續的參與。

NBA今晨的會後聲明提到,除了球員、教練及賽會職員組成社會公義聯盟(Social Justice Coalition),亦會要求各隊聯絡所屬州政府的選舉部門,年底將主場館轉化為美國大選票站,以及在官方渠道宣傳大選。The Undefeated報道有人在會議中稱,NBA只有兩成球員已登記做選民,在此前提下作其他社會參與或站不住腳。

