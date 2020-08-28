空手道︱返體院總部檢測要求一再更改　李振豪：感到有點亂 (19:12)

體院自7月29日再實施「封院令」，至今滿一個月，其間不准運動員進出火炭總部；但本周起容許運動員在完成14天家居隔離，以及通過兩次由體院安排的病毒檢測後，最快下月9日返回總部。然而有傳體院其後修例，要求運動員在隔離期結束前自行安排檢測。李振豪今午出席活動時，承認體院數日內多次修改指引，坦承「感到有點亂」，但相信體院的醫療團隊：「大家都明白疫情每天都在變，相信體院已作出相應評估。如果教練要求歸隊，我也會遵守體院的指引。」

他又透露5月出院後，肺功能曾跌至八成，恢復訓練首周更多次嘔吐，笑言當時「攬住垃圾桶度過」，但現時和曾綺婷均恢復至正常的體能水平。而空手道隊目前讓隊員自行決定是否留在體院，二人在7月尾各自離開宿舍回家，過去一個月自行練習，綺婷認為對訓練影響不太，又視國際賽事停擺為練技術的時機。

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