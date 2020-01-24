體壇平權︱波神佐敦斡旋服眾　NBA料最快明晨復賽　特朗普批賽會像政治組織 (18:02)

29歲美國黑人男子布萊克（Jacob Blake）周日在威斯康星洲被警員槍傷，觸發新一浪平權示威。該州的NBA球隊密爾沃基公鹿，昨日牽起美國體壇罷賽潮。然而，NBA副執行總裁巴斯（Mike Bass）今日會議前發聲明稱：「賽事可望在周五或六（本港時間周六及下周日）重開。」ESPN、The Athletic 等報道，已曾因疫情停擺的NBA不會腰斬，但未決定是能否趕及明晨重開，或要押後多一日至周日凌晨。

部分球隊早前曾傳出全季罷賽，但最終急轉彎，報道指是身兼NBA勞資關係委員會主席的米高佐敦，主動找球員工會主席基斯保羅、侯斯頓火箭代表韋斯特布克等人，承諾在復賽後，提供各種支援予球員發聲。由於「波神」身兼夏洛特黃蜂班主，在球員及各隊管理層間德高望重，令洛杉磯湖人球星勒邦占士等態度軟化，最終促成仍在參加季後賽的13隊，表決同意復賽。

相關報道：體壇平權｜美國職業賽掀罷賽浪潮反警暴 NBA、美職聯延期 大坂直美退賽

美國總統特朗普亦今早首度為體壇再停擺開腔，批評NBA賽會：「他們表現得就像政治組織，這對體育或國家來說都不是件好事。」白宮高級顧問庫什納（Jared Kushner），以及副總統彭斯的幕僚長Marc Short，則淡化體育比賽延期對社運的影響。

其他報道：新冠肺炎｜今年港羽賽取消 12站世巡賽減至4站 湯優盃如期10月開戰

其他報道：意甲｜祖雲達斯傳青睞蘇亞雷斯 照辦煮碗以希古恩交換遭巴塞拒絕