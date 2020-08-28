意甲｜祖雲達斯傳青睞蘇亞雷斯　照辦煮碗以希古恩交換遭巴塞拒絕 (17:10)

效力巴塞隆拿的33歲射手蘇亞雷斯，早前被指不獲新帥朗奴高文留用，勢離隊他投。銳意重整旗鼓的祖雲達斯新帥派路，據報有意重用收購艾法美路的方式，以希古恩交換蘇亞雷斯，但被巴塞拒絕。
巴塞會長巴杜姆早前曾透露美斯等7將為非賣品，然而當中未有包括蘇亞雷斯。這名自2014年加盟球隊的烏拉圭國腳，據報獲祖雲達斯青睞，其中同樣失意的希古恩或成收購籌碼，與對方互換東家。然而英國傳媒引述消息人士指，巴塞已拒絕祖雲達斯的提議，意味「斑馬兵」或需另外尋找射手人選。32歲的希古恩曾於2007至2013年效力皇家馬德里，其後轉戰意甲。值得一提的是，巴塞及祖雲早前落實交換艾法美路及比真歷，在兩軍銳意改革下，未來或再以相同形式收購新兵。
另外，效力史浩克04的美國隊中場韋斯頓麥堅尼，在當地時間昨晚抵達都靈，今日早上前往球會訓練中心體測，勢正式加盟祖雲達斯。AC米蘭則據報勢與38歲射手伊巴謙莫域續約1年，意大利傳媒報道其年薪高達700萬歐元（約6464萬港元）。而早前落實與「紅黑軍團」解約的西班牙籍門將連拿，昨落實加盟拉素，並已出發前往位於威尼托大區的奧龍佐，會合正在當地集訓的隊友。主帥施蒙尼恩沙基則據報將於日內續約，料雙方將簽約兩年。
其他報道：新冠肺炎｜今年港羽賽取消 12站世巡賽減至4站 湯優盃如期10月開戰
其他報道：英超｜馬古尼襲擊等罪成判緩刑3年 稱不能埋沒真相 曼聯促公平審訊
🏥⚪⚫ @WMckennie checks into #JMedical this morning! pic.twitter.com/EYSp7JeDtc
— JuventusFC (@juventusfcen) August 28, 2020
相關字詞﹕體育 編輯推介 足球 意甲 西甲 祖雲達斯 希古恩 蘇亞雷斯 巴塞隆拿 朗奴高文 派路 韋斯頓麥堅尼 拉素 連拿 AC米蘭 伊巴謙莫域