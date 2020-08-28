意甲｜祖雲達斯傳青睞蘇亞雷斯　照辦煮碗以希古恩交換遭巴塞拒絕 (17:10)

巴塞會長巴杜姆早前曾透露美斯等7將為非賣品，然而當中未有包括蘇亞雷斯。這名自2014年加盟球隊的烏拉圭國腳，據報獲祖雲達斯青睞，其中同樣失意的希古恩或成收購籌碼，與對方互換東家。然而英國傳媒引述消息人士指，巴塞已拒絕祖雲達斯的提議，意味「斑馬兵」或需另外尋找射手人選。32歲的希古恩曾於2007至2013年效力皇家馬德里，其後轉戰意甲。值得一提的是，巴塞及祖雲早前落實交換艾法美路及比真歷，在兩軍銳意改革下，未來或再以相同形式收購新兵。

另外，效力史浩克04的美國隊中場韋斯頓麥堅尼，在當地時間昨晚抵達都靈，今日早上前往球會訓練中心體測，勢正式加盟祖雲達斯。AC米蘭則據報勢與38歲射手伊巴謙莫域續約1年，意大利傳媒報道其年薪高達700萬歐元（約6464萬港元）。而早前落實與「紅黑軍團」解約的西班牙籍門將連拿，昨落實加盟拉素，並已出發前往位於威尼托大區的奧龍佐，會合正在當地集訓的隊友。主帥施蒙尼恩沙基則據報將於日內續約，料雙方將簽約兩年。

其他報道：新冠肺炎｜今年港羽賽取消 12站世巡賽減至4站 湯優盃如期10月開戰

其他報道：英超｜馬古尼襲擊等罪成判緩刑3年 稱不能埋沒真相 曼聯促公平審訊