英超｜馬古尼首開腔憶被捕經過　否認勢均力敵　稱被打腳後始知為警察 (12:07)

馬古尼在希臘因為侵害人身、企圖行賄、侮辱及襲擊侮辱公職人員罪成，判囚21個月又10日，因初犯而緩刑3年。他否認指控上訴，今日接受訪問，稱當日與親友在酒吧消遣，其間妹妹被兩個當地男人搭詘，之後突然神智不清，有人尖叫，但沒捲入任何打鬥。他們一行人之後離開，回程住處，但乘坐的客貨車5至10分鐘後突然停下，車外有8個穿素色衣服的人包圍，被押下車時對方沒說話或表露身分，開始懷疑被綁架，於是與一名友人跑出大街，曾以WhatsApp致電經理人求助。不過在訪問中，馬古尼沒解釋為何致電後要走回汽車一方，令自己再被包圍。

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馬古尼否認當地報道指雙方勢均力敵，對方要5個人才制服他：「我們跪地並舉高雙手，他們將我其中一隻手鎖上手扣，之後再打我的腳，又說『你不可能再踢球了』，令我擔心自己的性命。我完全沒想過他們是警察，嘗試掙脫，拒捕的罪名就由此而來。」他亦以此否認在獄中行賄，因為被捕前，對方已知自己是足球員。而對於傷人罪名，他說「對方造成的傷害一定多於自己」。

馬古尼在罪成後被逐出英格蘭國家隊，他認同主帥修夫基的做法，但不會就事件致歉：「我不欠任何人一個道歉，因為道歉是做錯事才需要，只是為球會及球迷帶來麻煩而愧疚。」他早前已就判罪上訴，稱有信心在更多時間蒐證下，能真相大白。

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