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新冠肺炎｜今年港羽賽取消　12站世巡賽減至4站　湯優盃如期10月開戰 (22:50)

世界羽聯今日（27日）宣布取消今年10至12月的12場世界巡迴賽，包括原定11月10至15日的香港站，改為在歐洲及亞洲各辦兩站公開賽。至於兩度延期的湯優盃團體賽，續於10月3日假丹麥開打。

羽毛球世巡賽原定10月重啟，但因新冠病毒全球大流行未停，為保障球員和工作人員的健康，亦慮及各國旅遊限制，世界羽聯重新編排今年10至12月賽程，取消12站世巡賽，包括香港公開羽毛球錦標賽。這意味去年爆冷奪冠的港羽新星李卓耀，今年無緣爭取衛冕，而港隊一哥伍家朗亦曾在2016年主場封王。

羽聯改於歐洲及亞洲舉辦共4站公開賽，兩站歐洲賽事緊接10月11日於丹麥奧胡斯閉幕的湯優盃，一連兩周假另一丹麥城市奧丹斯舉行，而亞洲公開賽定於11月10月起，上演一連兩站賽事，比賽場地待定。至於原定12月中假廣州舉行的世巡賽總決賽，提早至11月25至29日緊接亞洲公開賽上演，比賽地點同樣未定。

世界羽聯最新賽程

10月3至11日　湯優盃團體賽（丹麥）

10月13至18日　丹麥超級750公開賽第一站

10月20至25日　丹麥超級750公開賽第二站

11月10至15日　亞洲超級1000公開賽第一站

11月17至22日　亞洲超級1000公開賽第二站

11月25至29日　世巡賽總決賽

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