渣馬延期｜姚潔貞衝奧受阻感惆悵　黃尹雋來年專注場地賽 (20:36)

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受新冠病毒疫情影響，連續兩屆渣馬未能如期上演，令在疫情下久未有比賽的港將大歎無奈。曾出戰里約熱內盧奧運的姚潔貞，正力爭第二度出戰奧運，原本寄望藉此主場賽事爭出線。她透露曾聽聞明年賽事或延至4月，承認延期影響部署：「未必會跑全馬，因為天氣開始熱，不是爭取時間的好時機。疫情下海外比賽減少，自己亦不想冒險出國，即使日本有比賽，但仍有染疫風險，家人也很擔心。」

去年在渣馬一戰成名、首膺「本地一哥」的新星周漢聶，同樣表示延期的最大影響是天氣，更表示考慮到外國「搵食」轉戰其他賽事。他表示：「原本視渣馬為能力測試，現在可能把目標放在（明年）東京馬拉松。自己都要繼續掙扎，始終潮水一退，就知邊個有著衫，邊個冇。」

至於坐擁多項香港紀錄的黃尹雋，原計劃在渣馬衝擊半馬港績，但預期未來半年難有路跑賽事，將放眼場地賽。他表示：「未來一年可能疊埋心水，專注場地賽的短距離項目，雖然疫情難以估計，要見步行步，但近來運動場陸續重開，舉辦場地賽難度應較低。」

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