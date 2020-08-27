英超轉會｜甸恩軒達臣回歸曼聯簽5年長約　下季與迪基亞爭正選 (17:49)

甸恩軒達臣14歲已加入曼聯，過去5季借到不同球隊，包括上兩季借至錫菲聯，協助球隊由英冠升上英超，上季首戰英超更表現出色，有13場保持零失球，獲提名為英超最佳青年球員的候選人，他日前首次入選英格蘭大國腳，將隨隊出戰下月的歐洲國家聯賽。

雖早前不時有報道指，若曼聯未能保證甸恩軒達臣歸隊後有正選，便會離隊他投，但他最終還是跟母會續約，他說：「過去5年對我職業生涯發展非常有幫助，近兩季效力錫菲聯更獲益良多。曼聯有3名頂級門將，我期待回歸與團隊合作。領隊和球會在這份合約表達了對我的信任，對我來說意義重大，我將竭盡所能，期望盡快可為這間偉大球會上陣更多比賽。」

領隊蘇斯克查表示，甸恩軒達臣歸隊後，可促進門將位置良性競爭：「甸恩近年進步神速，他重返曼聯可加強球隊位置競爭良性競爭，使其他門將一起進步。」曼聯除迪基亞，還有羅美路及李爾格蘭兩名經驗門將，據報軒達臣回歸後，阿根廷隊門將羅美路或將改投其他英超球隊，包括由同鄉比爾沙執教的升班馬列斯聯。

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