體壇平權｜美國職業賽掀罷賽浪潮反警暴　NBA、美職聯延期　大坂直美退賽 (16:52)

29歲黑人男子布萊克（Jacob Blake）周日在美國威斯康星州被警察從背後連開7槍，目前半身癱瘓，事件再次掀起「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）浪潮。NBA公鹿原定今晨在季後賽第5場對奧蘭多魔術，但球隊未現身賽事，以罷賽抗議警暴；其後兩場賽事亦延期，包括洛杉磯湖人對波特蘭拓荒者，以及休士頓火箭對奧克拉荷馬雷霆。而今日全部3場WNBA賽事、其中5場美職聯及其中3場MLB賽事亦告延期。

至於有黑人血統的日籍網球星將大坂直美，在打入辛辛那堤網球公開賽4強後，今早宣布退賽，聲援黑人平權。她在twitter以英、日雙語寫道：「在運動員身分之前，首先我是一個黑人女性；相比看我比賽，有更重要的事情值得大家及時關注。」WTA及ATP其後發聯合聲明，宣布暫停當地時間周四的賽事，周五回復正常。

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