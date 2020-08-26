港超｜周六復操未獲批　港超復賽第一步觸礁 (17:44)

足總本月18日在港超會議後，當晚向民政局發信提出復操及復賽，3天後獲回覆要求遞交詳細安全措施指引。足總與醫藥委員會召開會議，於周一將資料遞交民政局，但因討論及處理衛生安全問題需時，未能爭取周六讓球會復操。足總稱，正積極與當局商討安排，並與球會等相關人士溝通。

足總原本計劃爭取康文署場地，讓參與復賽的球會在周六復操，目標於下月19日重開港超聯賽，各隊亦同意家居隔離及病毒檢測方案，惟最終第一步便遇上阻滯。港府昨日宣布，周五起重開部分戶外體育設施，但只限較少身體接觸的項目，足球場不在名單之上。

另外，大埔區議員胡耀昌透露，栢禧體育會有意承接區隊資格，區議員將於下周二開會商討。大埔區議員今年7月開會，表決不會授權和富大埔以區隊身分參戰下季足總賽事，若有新體育會承接區隊身分，日後或有兩支大埔球隊。

本地體壇亦再有大型賽事延期，樂施毅行者繼早前宣布延至今年11月，今日再公布因應疫情及限聚令等不確定因素，距離舉行不足3個月時間下，決定將活動延至明年1月29至31日；賽會表示會於9月中公布詳情。

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