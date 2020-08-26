西甲｜與新帥會面不歡而散 美聯社：美斯要求提早解約離巴塞 (09:19)

美斯近日與巴塞新帥朗奴高文交談，但據報雙方不歡而散。阿根廷電視台TyC Sports報道，巴塞方面收到美斯的傳真信件，要求即時免費離隊。美聯社其後稱得到球會確認消息，法新社及一眾西班牙傳媒亦證實此事。《每日體育報》等表示，巴塞在回覆中稱，美斯明年自由身離隊條款已於6月過期。美斯要離隊的話，要有球會出7億歐元（約64億港元）違約金。然而，由於今季延長至8月才完結，美斯有法律理據挑戰巴塞的說法，事件有可能要透過國際足協仲裁。巴塞也可能因美斯明年便完約，為免人財兩失，收到合理報價亦會對交易開綠燈。

33歲的美斯19年前加入巴塞隆拿青年軍，3年後獲提拔上一隊，成為巴塞夢三隊支柱，贏得10次西甲及4次歐聯冠軍。惟巴塞近年走勢轉弱，今季聯賽屈居皇家馬德里之下，10日前更在歐聯8強遭拜仁慕尼黑以8：2血洗，成為其決意離開導火線。巴塞前隊長佩奧爾在消息爆出後，更在網上留言：「尊重和支持你的決定，我的朋友里奧（美斯）。」

ESPN報道，英超曼城已部署簽入美斯，但與意甲國際米蘭、法甲巴黎聖日耳門一樣，都受財政公平競技條例（FFP）制肘，出手與否或視乎美斯能否回復自由身。

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