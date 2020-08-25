意甲｜新帥派路開操證希古恩離隊　稱祖雲達斯目標只有勝利 (23:03)

祖雲達斯正式步入新時代，新任主帥派路今日（25日）首次出席球會的記者會，表示堅信自己在「正確的時機出現在正確的地方」，又稱「老婦人」目標只有一個就是勝利：「到底我是否這份工作的正確選擇，將取決於結果。當我還是球員時，我做到了這點，希望成為教練後也做到。」他確認，陣中的阿根廷隊射手希古恩將離隊。
派路昨早聯同新組成的教練團，主持備戰新季的首課操練，教練團新成員包括有執教經驗的球隊兼克羅地亞名宿杜陀。派路今晚在記者會表示，他想激發球員的熱情，踢出具侵略性的足球：「我告訴球員們要做兩件事，必須不時控球、傳球；當失控球時，要用最快的速度搶回來。防線上我會因應情况排三後衛或四後衛，我並沒有固定的陣式。」
他又稱，會繼續多與球員溝通，令麾下了解他心中理想的足球：「祖雲達斯目標只有一個，就是獲得勝利。高水平的球員在任何球隊都可以合作，更重要是，我希望每個球員都願意為球隊利益作出犧牲。」派路同時提及陣中兩名阿根廷隊球星，他表示保羅戴巴拿是球隊重要球員，是他計劃的一部分，但32歲前鋒希古恩已不在計劃中，已跟球會達成協議，即將離隊。
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