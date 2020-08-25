歐國聯｜曼聯隊長馬古尼官非陰霾下入選　史達寧檢測陰性後同獲三獅徵召 (21:35)

受疫情肆虐影響，今次是修夫基9個月來首次點兵，以備戰作客冰島和丹麥的歐國聯賽事，卻遇上史達寧到牙買加出席「飛人」保特生日派對後，主人家證實染疫的壞消息，當地傳媒稱，史達寧檢測結果呈陰性，而且據報「他感覺良好和沒有病徵」，料可讓修夫基稍為安心。惟《天空體育》報道，這名曼城翼鋒仍需做另一次檢測，仍有中招機會。

而曼聯隊長馬古尼日前在希臘涉打鬥襲警，至周日返回英國，其案件今日仍在希臘審訊。這名後衛雖然官非纏身，但修夫基最終決定徵召他入伍。英媒報道，馬古尼被警方拘捕時，曾反問對方是否認識自己，又表明自己是曼聯隊長。他與28歲兄長祖爾馬古尼及同行友人，涉及襲擊、行賄等罪名，但前天上庭時否認指控。

另外，修夫基亦徵召不少新秀，包括18歲前鋒格連活特，他今季在曼聯冒起，與23歲隊友門將甸恩軒達臣齊獲首次召用，後者今季被借至錫菲聯表現出色。至於屢獲曼城領隊哥迪奧拿稱讚的20歲中場菲爾科頓，則與下季升班馬列斯聯的24歲中場加雲菲臘斯。修夫基同時重召曼城後衛基爾獲加。

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