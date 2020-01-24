歐聯決賽｜拜仁疫下低調凱旋　尼馬道賀擺烏龍變Bayer　利華古遜照單全收 (20:53)

拜仁慕尼黑前天在歐聯決賽以1：0挫巴黎聖日耳門（PSG），第6次奪標，今晨帶着冠軍獎盃由葡萄牙返回德國。由於拜仁會方及巴伐利亞州政府早已警告，為避免染疫風險，球迷不能聚集，並表明拜仁回國後會迅速離開機場，所以現場十分冷清，但向來是拜仁支持者的巴伐利亞州州長索達仍到場接機，又與球員碰臂致意。他說：「這是我們見過的其中一支最令人印象深刻的拜仁，整個巴伐利亞州為之自豪。」拜仁其後乘隊巴離開。

歐聯神射手拜仁箭頭羅拔利雲度夫斯基，在社交網上載與歐聯冠軍獎盃同牀共寢的照片。借將菲臘古天奴則將返回巴塞隆拿報到，據西班牙傳媒報道，巴塞新帥朗奴高文透露這巴西隊翼鋒會在計劃之內，使他不會像蘇亞雷斯、維達爾及布斯基斯等被放棄。

此外，歐聯決賽後哭成淚人的PSG前鋒尼馬擺烏龍。他在Twitter祝賀拜仁時串錯對方名字，將Bayern寫為Bayer，少了一個n字下，變成利華古遜（Bayer Leverkusen）簡稱。利華古遜其後在官方Twitter回應：「謝謝你，尼馬！不曉得你為何祝賀我們，我們正放假，但我們還是向你致謝。」利華古遜今季在德甲排第5，無緣下季歐聯，又在歐霸8強被國際米蘭淘汰。

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