NBA季後賽｜湖人挫拓荒者闖關只差一勝　占士「曼巴日」寫7000分里程碑 (17:35)

已故的高比拜仁生前獲湖人榮休8號及24號球衣，兩個數字組成「曼巴日」讓籃球界再向傳奇致敬。湖人在美國時間8月24日晚上，與拓荒者合演季後場第4戰，雖有「一眉」安東尼戴維斯因背傷中途離場，但另一主力勒邦占士獨取30分及10次助攻，領軍以20分優勢大勝對手，距打入季後賽次圈只差一步。

湖人首仗失利，但隨即連取3仗，出線機會高唱入雲，占士歷來參戰季後賽累積7000分，更成為史上第一人。他亦是首名累積逾6000分的球員，次席的名宿米高佐敦累積5987分。占士賽後稱：「能夠在今天（8月24日）上陣，我非常感恩，自直升機空難後，我一直記掛高比、詹納和一同罹難的人。」

密爾沃基公鹿球星「字母哥」安迪度高安普，同日亦貢獻31分及15個籃板，領軍以121：106勇挫奧蘭多魔術，場數同樣領先3：1。侯斯頓火箭亦有球星夏登貢獻雙雙，但以114：117敗予奧克拉荷馬雷霆，雙方暫以場數2：2打成平手。邁阿密熱火則以99：87挫印第安納溜馬，直落以場數4：0晉級。

而費城76人昨日不敵波士頓塞爾特人，連輸4場出局後，教練畢特布朗今日被解僱。

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