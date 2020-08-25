新冠肺炎｜教練工會遞信促政府每月補助　周小龍:一刀切封場「冇用腦」 (14:16)

教練工會上周日發起網上聯署，要求政府動用防疫基金，每月向教練發放1萬元恆常補助，截至昨日獲2238人響應，其中逾7成為全職教練。工會今早聯同已報名參選體育、藝術、文化及出版界功能組別的周小龍，以及資深足球撰稿人施建章，於政府總部外向民政事務局行政主任遞交聯署及建議書。

工會籌委黃浩賢形容業界身處「水深火熱」，不少年輕教練因看不到前景相繼轉行。至於教育局暫停新學年面授課堂，建議學校改為網上教學，黃浩賢表示原以為運動訓練亦可改於網上進行，但希望落空：「相熟老師向我們透露，很多學校都縮減上學期課外活動開支，亦不考慮網上訓練，可以預視若我們不主動爭取的話，新學年上學期會什麼收入也沒有。」

至於周小龍本月4日曾聯同工會、桌球業界及私人會所代表召開記者會，當時要求政府停止「一刀切」關閉體育場所。他今早表示記者會翌日已備妥建議書，但民政事務局長徐英偉以疫情為由，相隔3周才派行政主任接信。

他批評政府只視體育為玩樂性質，忽略業界生計：「球場就是教練的辦公室，是他們搵食的地方，不要覺得投訴關閉體育設施只是因為無法玩樂。我們正考慮提出司法覆核，希望不要再有一刀切做法，但當然要先有充足準備和信心。」他又以自己經營童裝店為例，認為商店人流較多時，較網球、高爾夫球等運動的病毒傳播風險更高，形容一刀切封場「冇用腦」。

其他報道：新冠肺炎｜飛人保特生日後確診 史達寧等球星曾現身派對

其他報道：轉會｜《圖片報》稱車路士同意9.1億簽夏維斯 勢破球會紀錄