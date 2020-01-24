NBA︱高比8.23生忌 遺孀念舊日 湖人「8.24曼巴日」穿特別版戰衣致敬 (18:13)

高比拜仁年初離世震驚全球，8月23日是這名傳奇球星首個生忌，遺孀雲妮莎在社交網撰文懷念對方，以及同於空難不幸過身的二女詹納（Gianna）：「送給我的寶貝，生日快樂。我對你們的愛和思念，多得無法解釋，我多麼渴望你們可在這裏一起慶祝。」她又難忘昔日與高比的溫馨時光，「我想念昔日你的大力擁抱、親吻、笑容和響亮的笑聲；我想念戲弄你、引你發笑和揭破你錯處的時光；我想念你像嬰兒般坐在我腿上；我無時無刻也在想着你的溫柔和耐性。」

此外，湖人雙星勒邦占士及安東尼戴維斯等籃壇各界，紛紛懷念這名一代傳奇。「紫金軍團」明早鬥拓荒者的第4戰，將穿上特別版戰衣向高比致敬。視高比為偶像的爵士球星米曹，今早賽前練習時穿起印有對方圖像的特製球鞋致意。他今仗攻下全場最高51分，領軍以129：127挫丹佛金塊，場數拉開至3：1。值得一提的是，金塊是役亦有主將查美梅利攻入50分，是季後賽史上首次有兩軍球員同場取至少50分。

其他賽果方面，達拉斯獨行俠今早雖有波辛傑斯因傷缺陣，但上仗傷出的另一新星盧卡當錫無礙續戰，貢獻43分、17個籃板及13次助攻的超級三雙，更在完場一刻射入遠程3分球絕殺，領軍加時以135：133險勝洛杉磯快艇，場數追平2：2。

衛冕的多倫多速龍以150：122大勝布魯克林籃網，橫掃對方4：0晉級，惟速龍當家球星盧利在首節扭傷左腳足踝，退下火線後未再上陣，明接受磁力共振檢查。同日波士頓塞爾特人以110：106挫費城76人，同樣橫掃4：0過關，將於次圈與速龍碰頭。

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