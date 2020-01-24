歐聯球評︱歐足協臨陣變卦效果合格　PSG冠軍夢碎罪非尼馬 (16:41)

施非林在賽前說，不排除未來再用「迷你世界盃」方式辦賽，引伸轉播費減少、主客優勢等問題當然要再衡量，但證明對一場過定勝負，效果合格有餘，儘管原本舉辦今屆決賽的土耳其應該不同意這點。

希望是僅此一次的，還有球員註冊轉會問題。君不見4強份子RB萊比錫，很明顯因迪姆華拿離隊而攻力大減？若果梅尼亞及卡雲尼仍在巴黎聖日耳門（PSG）陣中，今仗能否避免失球、甚至做救世主？雖然是PSG棄用梅尼亞在先，這更可能引伸到更多球會結構問題，在此不詳。

假若下季歐聯如施非林所言，考慮續用一場過淘汰賽，於中立場分勝負，以PSG今屆閉門應戰展示的球隊紀律，相信他們下季仍可問鼎冠軍。筆者希望他們能更晉一級，不然要找代罪羔羊時，外間大字標題，定必又是「PSG歐聯破滅，弊在尼馬」（附送其滾動GIF圖）。

文：陸奇（沒有陸王資質，仍可成就陸上奇跡。常存Rookie心境，但願一天得到綠旗）

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