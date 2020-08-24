歐聯決賽︱兩個堤亞高轉會前命運迥異　施華或偕艾簡達拿英超對決 (15:00)

36歲巴西隊中堅堤亞高施華，今仗成為歐聯史上首個出戰決賽的巴西籍隊長，完成這場後將告別效力8年的球會，縱在法甲奪冠無數，但遺憾未能替球隊在歐聯圓夢。多個傳媒報道，堤亞高施華下一站很大機會是英超的車路士。《天空體育》報道，「藍戰士」將與他達成協議，以自由身加盟簽約一年。

同樣名為堤亞高的拜仁中場堤亞高艾簡達拿，則在決賽表現出色，以75次傳球屬隊中傳球及創造機會最多的球員，並有7次搶回控球權。這名29歲西班牙隊中場將會離隊，下一站或落戶英超新科冠軍利物浦，他賽後在社交網總結球隊今季起伏：「這間球會沒有風雨，一個家庭總會有好和不太好的時光。」拜仁主帥費歷克一度聲稱艾簡達拿將留隊，靜默後稱只是說笑，但未透露其下一站。

至於旅歐10年的菲臘比古天奴，亦以借將身分追隨利物浦前隊友們的步伐，終於隨拜仁首嘗歐聯冠軍滋味，但這28歲巴西隊中場下季能否續留拜仁，還是再戰英超，一切仍有待巴塞隆拿決定。

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