歐聯決賽：數讀｜從替工變冠軍教頭　費歷克接掌9個月30場不敗以攻稱霸 (13:00)

去年11月，拜仁在德甲1：5慘負法蘭克福，辭退尼高高華後，球員時代曾效拜仁的助教費歷克走馬上任暫代主帥，正當各界以為此舉只是權宜之計，惟曾以助教隨德國隊勇奪2014年世界盃的他，重新起用湯馬士梅拿即一路高奏凱歌，領軍36場勝出33場，勝率高達91.7%，今年4月終「坐正」獲一紙到2023年的合約。

拜仁季中起各賽事連續30場不敗及21連勝，今屆歐聯11戰全勝封王創歷史，包括16強兩回合計7：1淘汰車路士，8強更以8：2大炒巴塞隆拿震驚球壇，最終第六度封王，也一掃費歷克於1986/87球季隨拜仁在歐冠（歐聯前身）決賽飲恨的陰霾。

謙遜低調的費歷克賽後歸功全隊：「這場勝利要歸功於太多人，球隊態度很好，當你看到92分鐘時連射手利雲度夫斯基都回防追球，真是令人驚訝，這完全是一場團隊表現的勝利。」

拜仁慕尼黑今屆歐聯封王路

分組賽：

vs.貝爾格萊德紅星：主場勝3:0、作客勝6:0

vs.熱刺：作客勝7:2、主場勝3:1

vs. 奧林比亞高斯：作客勝3:2、主場勝2:0

16強：vs.車路士：作客勝3:0、主場勝4:1

8強：8:2勝巴塞隆拿

4強：3:0勝里昂

決賽：1:0勝巴黎聖日耳門

拜仁慕尼黑2019/20年球季數據

1：歷來首隊在歐聯以11戰全勝姿態封王

6：第6度高舉歐聯獎盃，對上一次為2012/13年球季，僅次於皇家馬德里的13次及AC米蘭的7次

21：自今年2月9日德甲打和RB萊比錫，其後各賽事21場全勝

30：季中起各賽事連續30場不敗，創下今季歐洲5大聯賽最長不敗紀錄。

43：11場入43球，歐聯入球數僅次於1999/00年巴塞隆拿的45球，但當季巴塞場數為16場

55：利雲度夫斯基今季上陣47場入55球屬歐洲之冠，拋離緊隨的拉素射手恩莫比尼（39球）多達16球

91.7：費歷克去年11月接手後，領軍36仗33勝1和2負，勝率高達91.7%

159：全季各賽事52場共入159球，平均每場入3球，刷新球隊單季最多入球紀錄

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