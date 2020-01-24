歐聯決賽︱PSG失冠傳杜曹帥位不穩　尼馬遭法媒評全場最低分 (11:44)

杜曹前年接掌PSG，今季助球隊首度殺入歐聯決賽，但最終PSG被拜仁慕尼黑1球擊敗，他在賽後亦未能保證下季繼續領軍：「我與球會仍有合約，但不知道更多了。」杜曹與PSG的合約明年屆滿，天空體育、RMC體育等均報道，PSG內部已經有討論聘請祖雲達斯前帥艾歷尼，但不排除是部分不看好杜曹的人員，製造惡意傳聞。

雖然有兩名過去在歐聯決賽未嘗一敗的基羅拿華斯及迪馬利亞在陣，但PSG最終仍然飲恨，杜曹認為勝負只是細節的分野：「我有失望，但僅此而已。己隊有過一段佔上風的時間，如果先入球，便會是我們贏1：0。球隊是缺乏一點效率，但要考慮（基利安）麥巴比只是剛傷癒，尼馬也不能獨自完成所有事。」

尼馬是役只有早段一次入楔攻門具威脅，《隊報》、《巴黎人報》都評他全場最低的3分。2.22億歐元先生完場後在後備席痛哭，據報幾經勸說才肯上台領取亞軍獎牌。他賽後在網上留言：「落敗是球賽的一部分，我們已嘗試所有辦法，戰鬥至最後。感謝大家的支持，以及恭喜拜仁奪標。」麥巴比在領獎後隨即除下獎牌，但其後亦大方恭賀拜仁：「我們已拼盡全力，但遺憾未能用最好的錦標結束今個球季，但生活就是這樣。」

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Il vient d'ajouter que ces voix venaient d'employés proches du PSG + qu'il fallait attendre pour voir si c'était des rumeurs malveillantes ou non. — Johann Crochet (@johanncrochet) August 23, 2020