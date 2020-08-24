歐聯決賽｜紐亞一季低開高走　力挽狂瀾保不失獲譽最強門神 (10:49)

紐亞今仗對巴黎聖日耳門（PSG）多番用腳「神救」力保不失，包括18分鐘反應奇快兩連救尼馬的攻門，其後基利安麥巴比及馬昆奴斯哥利亞的射門，均未能射破其十指關。賽後獲雙方主帥讚譽，拜仁的費歷克說，球隊全賴有「世上最強門將」鎮守大門，PSG的杜曹亦慨歎紐亞「在錯誤的時間回復到最佳狀態」。拜仁門將名宿簡尼更指後輩是「德國史上最佳門將」。

拜仁2013年贏得歐聯，現時僅餘5人仍在陣中，紐亞是其中之一，當年在多蒙特屈居亞軍的羅拔利雲度夫斯基，終一騷7年之癢首嘗歐聯冠軍滋味，賽後他顯得無比激動，並在社交網說：「永遠不要放棄夢想，失敗時也不要放棄，努力實現目標！」這名31歲波蘭隊射手今季狀態大勇，各賽事攻入55球之多，包括在歐聯入15球成神射手，並以6次助攻，與PSG的迪馬利亞並列助攻王。

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