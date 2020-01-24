歐聯決賽︱高文倒戈頭槌奠勝 拜仁1:0挫PSG 六奪歐聯兼膺三冠王 (05:08)

PSG上場輕取RB萊比錫，首度晉級歐聯決賽，今場有門將基羅拿華斯復出把關。今屆此前10場全勝的拜仁慕尼黑，則意外地以之前兩場後備的京士利高文正選，取代比列錫。雙方因在決賽調整攻守平衡，早段試探過後，PSG於17分鐘首個中目標攻門，來自反擊長傳至左路的基利安麥巴比。他傳予小禁區角的尼馬半單刀，但兩次起腳都被紐亞擋出。

拜仁5分鐘後的攻勢更入肉，羅拔利雲度夫斯基控定左路傳中，轉身抽射彈地波中柱。24分鐘，迪馬利亞與安達靴里拉撞牆後，右腳施射高出。拜仁後衛謝路美保定亦在這次攻勢中拉傷右大腿，要由歷卡斯蘇尼入替。利雲度夫斯基之後再有頭槌被拿華斯托出。兩軍完半場前再有黃金機會，麥巴比在對方禁區截到阿拉巴的傳球，但起腳角度欠奉。拜仁則有高文在另一邊禁區跌低，但未獲12碼，為電視台擔任球評的雲格、古列治、尼祖迪莊等，均認為PSG守將泰路基拿拉跌高文12碼應判12碼。

拜仁下半場繼續尋找PSG防守右路破綻，終在59分鐘右路傳中尾柱，倒戈的法國隊翼鋒高文頭槌破網領先。PSG其後換入馬高華拉堤協助組織進攻，馬昆奴斯哥利亞的後上射門再次被紐亞用腳擋出，麥巴比一次禁區倒地亦未判12碼。PSG在主將尼馬表現沉寂下未能扳平，令歐聯近7支首戰決賽球隊均飲恨。拜仁則贏得隊史第6次歐聯，與上屆冠軍利物浦並列第3。

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