英超｜阿仙奴助教龍格堡離隊　軒迪克遠走加勒比海任庫拉索主帥 (22:23)

43歲的龍格堡在阿仙奴官方網頁表示：「為了增加管理經驗，我已決定離開一隊助教職位。我自1998年開始，便與球會結下不解緣，為成為這球會的球員和教練而感恩。我祝願領隊阿迪達成功，也感謝球迷一直對我的支持，希望將來大家可以重逢。」

龍格堡去年11月尾取代被革職的前帥艾馬利，擔任暫代領隊，但領兵6仗只取得1勝3和2負，會方改由時任曼城助教的阿迪達回巢執教；龍格堡任助教前先後執教U15和U23。他球員時代司職翼鋒，為兵工廠披甲325次入72球。

而阿仙奴繼早前簽入3名新秀後，又將自由轉會的飛燕諾17歲中場沙拿艾迪尼納入青年軍。此外，阿仙奴準備與法甲球會里爾的加比爾馬加希斯簽約5年，據報這名22歲巴西籍後衛的轉會費約2500萬鎊（約2.5億港元）。

此外，73歲的荷蘭籍老帥軒迪克，被委任為加勒比海區小國庫拉索的國家足球隊教練。他曾執教荷蘭、韓國、澳洲、俄羅斯和土耳其隊，亦曾在2015至16年擔任中國隊暫代主教練，之後領軍中國隊U21和U23，去年離隊。

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