NBA︱高比42歲生忌　一字眉憶教誨　湖人場數反超拓荒者 (16:59)

高比年初因為直升機意外，與次女詹納等7人罹難。安東尼戴維斯在訪問中稱，湖人上下這半年沒有一天不想起高比，但上周落敗時更掛念對方：「我在想他當刻會對我說什麼，或會問我在場上看到什麼，在Game 1付出所有了嗎？」「一字眉」今季才由新奧爾良塘鵝轉投湖人，但在2012年美國奧運隊已與高比結緣，亦是高比退役前唯一指導的球員。

高比前隊友兼生前好友加素爾，則上載與高比遺孀一家在三藩市的照片。由高比創立的曼巴體育學院，亦在社交網專頁上載影片，表示由今日起重新運作。

NBA今日續演季後賽首圈第3輪比賽，湖人在第3節發力，全場以116：108擊敗拓荒者，場數反超前2：1。主將勒邦占士攻入全場最高的38分，在季後賽累積158場勝仗，超越聖安東尼奧馬刺名將鄧肯，位列第2，距離湖人名宿費沙的紀錄只差3場。兩隊將在後日早上出戰第4場，亦是美國時間8月24日晚上，兩個數字都是高比生前的球衣號碼，湖人因此會以其「黑曼巴」球衣上陣。

另外，侯斯頓火箭因後衛夏登今晨加時6犯離場，以107：119不敵奧克拉荷馬城雷霆，場數被追近至2：1。印第安那溜馬則以115：124敗予邁阿密熱火，連輸3場後面臨被淘汰。溜馬主教練麥美倫不滿球證執法，稱熱火有52次罰球機會是荒謬。

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