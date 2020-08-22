荷甲︱洛賓相隔14個月再踏綠茵場　為格羅寧根友賽上陣兼任隊長 (22:34)

36歲的洛賓去夏於拜仁慕尼黑退役，但今年6月突宣布為格羅寧根出山，上周對荷甲的施禾利時因為狀態不足，要到今日友賽荷乙的阿梅爾城才上陣。他與日籍守將板倉滉等正選上陣，如常擔任球隊右翼鋒，30分鐘退下火線。入替他的雷蒙隆特基斯44分鐘入球，助格羅寧根全場1：1逼和阿梅爾城。

洛賓半場接受訪問時稱，回巢不只是為帶動球衣銷量，更想在場上幫球隊：「我現在還在努力追趕進度（狀態），我會想踢足34場，當然我知道這不太可能，總有幾場我會休息的。」

上季荷甲於4月腰斬，新季將於9月12日開鑼，揭幕戰由烏德勒支迎戰阿爾克馬爾，格羅寧根則會在之後一日惡鬥上屆第4名燕豪芬。

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