歐霸決賽｜盧卡古淪罪人拒領獎牌 西維爾6冠破紀錄 拿華斯帶淚獻雷耶斯 (11:42)

盧卡古開賽不久博得12碼，親自操刀射入，極速為國米打開紀錄，似是帶來好兆頭。不過7分鐘後，西維爾前鋒盧克迪莊接應捷西斯拿華斯傳中，頭槌建功，再在33分鐘接應離隊在即的班尼加開出罰球，再頂入反超前，國米則在完半場前由高甸扳平成2：2。

盧卡古在易邊後曾單刀起腳，但被耶辛尼保奴擋出，他在74分鐘防守罰球時，意外將迪亞高卡路士的倒掛攻門踢入網，令西維爾領先3：2，最終以此比數勝出。西維爾保住「歐霸之王」的金漆招牌，六度封王刷新球隊保持的歐霸奪冠紀錄，亦是盧柏迪古領軍下首個冠軍，結束球會4年錦標荒。

隊長捷西斯拿華斯在頒獎禮感觸灑淚，將榮譽獻給去年車禍喪生的前隊友雷耶斯，以及早年死於心臟病的佩亞達，他表示：「以隊長身分為我的西維爾高舉獎盃，意義重大。這是為了已離開的友人而贏的，像雷耶斯、佩亞達，和我剛去世的教父。」

有人歡喜自然有人愁，盧卡古雖連續11場歐霸建功，亦是今季加盟國米後第34球，追平「大哨」朗拿度首季加盟國米的入球紀錄，惟難抵擺烏龍引致輸波的失落，賽後沒隨隊出席頒獎禮領獎。

國米今季在意甲和歐霸成為「雙亞王」，主帥干地承認前程未明：「下周將和球會開會，一起決定我的未來，我不肯定自己下季是不是國米領隊，不論有沒有我，球隊都會放眼未來。」而干地早前曾狠批管理層，稱自己和球員的努力不受尊重。

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