歐霸決賽｜國際米蘭惡鬥五屆盟主西維爾 干地:無畏無懼把握機會 (22:39)

西維爾vs.國際米蘭 now643台、有線616/656台、MyTVSuper303台 周六凌晨03:00直播

干地說：「你或者會為10年來首次晉身歐洲賽事決賽而自豪，但人們只會記得你是決賽勝利者，歷史是由勝方寫的。」國米上次打入歐戰決賽是在2010年，當時由摩連奴執教的「藍黑兵團」躋身歐聯決賽及挫拜仁慕尼黑，首次榮膺「三冠王」。

對於西維爾曾五度揚威歐霸，干地回應道：「我不會用畏懼這個詞語，我的球員也不要這樣。我們對西維爾有很高的評價。不過，坐亞望冠已證明我軍實力，我們需要盡量把握今次機會。」

盧柏迪古稱讚國米是一支非常完整的球隊：「他們擁有世界級的球員，戰術也非常特殊，了解如何進攻，不會放過機會。我們必須保持鎮靜。這是一決賽，是我們幾經辛苦才獲得的決賽。」

兩軍從未在正式賽事交手。西維爾今季歐聯分組賽未有遇上意甲球隊，卻在歐霸16強輕取羅馬；國米則在歐聯分組賽兩負巴塞隆拿，但在歐霸16強淘汰另一西甲球隊基達菲。

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