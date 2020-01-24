NBA季後賽｜湖人挫拓荒者扳平場數　8年來季後賽首捷　木狼抽中狀元籤 (19:33)

湖人有「一眉」安東尼戴維斯攻入全場最高31分，並交出11個籃板，以111：88大勝拓荒者追平場數，為「紫金軍團」取得8年來首場季後賽勝利，當年球隊在已故球星高比拜仁領銜下，於西岸次圈以場數1：4不敵奧克拉荷馬雷霆出局。而拓荒者球星李拿特是役第3節末段欲搶截「一眉」控球，左手意外撞到對方腳部致手指脫骱，隨即退下火線，下仗上陣成疑。

同日東岸頭號種子密爾沃基公鹿以111：96輕取奧蘭多魔術，場數同樣追平1：1。至於西岸4號種子侯斯頓火箭續有「二少」韋斯特布克因傷缺陣，但在7名球員得分達雙位數下，以111：98擊敗5號種子雷霆，場數領先2：0。而東岸4號種子邁阿密熱火，則有射手鄧肯羅賓遜全場8投7中取24分，助球隊以109：100挫印第安那溜馬，場數同樣拉開至2：0。

另外，聯盟今早透過線上形式舉行球隊選秀排名抽籤，明尼蘇達木狼抽得狀元籤，金州勇士則獲榜眼籤，22年來首參與抽籤的聖安東尼奧馬刺則取第11名籤。

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