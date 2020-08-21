女足｜隨愉園男隊跟操添信心　港隊門將吳卓蔚加盟台中藍鯨爭正選 (17:54)

這名23歲香港女足正選門將稱，已準備好迎接新挑戰：「以往一直覺得女子參與運動比賽，不會引起太多人關注，料不到今次加盟消息有這麼大迴響，加上始終是代表香港人出外，無論如何都要證明實力給人看。」

台中藍鯨為過去3季台灣木蘭足球聯賽總冠軍，今季在4月至7月已完成首兩循環聯賽，明日開始第3循環。衛冕的藍鯨的正選及後備門將外流日本，暫列聯賽第2，以5分落後花蓮隊，故在第3循環加入3名門將救急，包括將披上24號球衣的吳卓蔚。

吳卓蔚接受查詢時透露，機緣巧合下，有朋友是藍鯨球迷，6月中購買球衣時被當地職員查詢有否門將介紹，於是推薦了她，並在一、兩周內遞交履歷和撲救精華，以及完成視像面試後，很快便收到消息：「獲得合約後好興奮，畢竟對第一次外流期待已久，加上一直有留意藍鯨，所以都開心了好耐。」愉園表示，約兩個月前已與藍鯨接洽及跟球員達成協議。

阿Mi抵台後隔離兩周，最快或要下月中至下旬才報到，連同盃賽於10月底完季，或僅得數仗上陣機會，但過去兩年已隨愉園男子隊跟操的她，有信心與另兩名新門將競爭取得上陣機會。吳卓蔚上季助愉園女足首奪聯賽冠軍，近年漸坐穩香港女足一號門將。

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