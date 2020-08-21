西甲｜美斯縮短假期返巴塞見新帥　朗奴高文承諾全力挽留 (16:08)

RAC1報道，美斯在西班牙時間周四返回巴塞隆拿，單獨會晤日前走馬上任的朗奴高文，其間稱自己不信任會長巴杜姆，已嚴肅考慮前途問題，高文極力挽留。高文日前履新時強調，球隊將圍繞美斯而建立，但也補充謂，只會起用願意留隊的球員。美斯與巴塞的合約只餘10個月便屆滿，但買斷價仍高達7億歐元（約64億港元）。

西班牙足球專家巴拉古則在英國廣播公司（BBC）的專欄中表示，「美斯從未如此接近離開巴塞隆拿」，又指出美斯明夏便34歲，「他要自問是否願意成為球隊過度期的領袖，那是以年計的時間，巴塞將不能在最高水平的賽事競爭，否則，他可接受其他球會如PSG和曼城的邀請，將來也可回巢巴塞」。巴塞日前在歐聯8強以2：8慘負拜仁慕尼黑後，即傳出美斯考慮離隊的消息。然而即使球隊今季「四大皆空」，美斯仍貢獻35個入球和24次助攻。

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