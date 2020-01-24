歐聯︱拜仁翼鋒基拿比翻生　雲格：未能留效阿仙奴非常難過　西布朗前帥認跌眼鏡 (18:10)

基拿比今仗對里昂梅開二度，先開紀錄一球更技驚四座擺脫數名敵衛夾擊勁射破網，今屆歐聯累積9球兼2次助攻，包括分組賽作客熱刺「大四喜」，現排歐聯射手榜第3位，各賽事上陣45場入23球兼15次助攻，表現光芒四射。

基拿比初出道時，在史特加青年軍時獲時任阿仙奴領隊雲格發掘，年僅16歲便登陸英格蘭，17歲首為兵工廠一隊上陣，曾獲一定比賽機會，但其後飽受傷患困擾，2015/16球季借至西布朗，但時任領隊佩利斯僅給他3次上陣機會，更曾直指他「未達英超水平」。2016年夏天則成其生涯轉捩點，代表德國隊出戰里約奧運奪男足銀牌，之後以500萬歐元重返德甲加盟雲達不來梅，重拾光輝及獲德國大國腳徵召，2017年再獲班霸拜仁慕尼黑招攬，近兩季上陣87場攻入36球。

分組賽對熱刺的表現，已令佩利斯承認「跌眼鏡」及感驚訝。雲格在今仗賽後稱，當年他是不願意放走基拿比，但對方不願續約而只能被迫放行，對此子最終未能留在兵工廠展示實力感到「非常難過」：「很遺憾我們最終未能跟他繼續合作，因為我知道他會有美好的未來，他是一名非常有足球智慧的球員。」

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