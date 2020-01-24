英超︱利物浦新季頭炮迎列斯聯　曼市雙雄首周輪空　英政府擬10月重開看台 (16:54)

英超新季開鑼日將同時上演6場賽事，挾英冠冠軍升班的列斯聯，重返首仗英超將作客衛冕冠軍利物浦，阿仙奴將作客另一「升班馬」富咸。至於本周分別在歐聯及歐霸出局的曼城和曼聯，因休季未滿30日，首周高掛免戰牌；而較早在歐戰出局的車路士和狼隊，則稍遲兩日在當地時間9月14日才迎來首場聯賽。

2020/21球季英超首周賽程（香港時間，前者主場）

9月12日（周六）晚上10時開賽

水晶客vs.修咸頓

富咸vs.阿仙奴

利物浦vs.列斯聯

熱刺vs.愛華頓

西布朗vs.李斯特城

韋斯咸vs.紐卡素

9月15日（周二）凌晨3時開賽

白禮頓vs.車路士

錫菲聯vs.狼隊

新季首場Big 6大戰，為第2周（當地時間9月19日）的車路士迎戰利物浦，首循環的默西塞德郡打吡定於10月17日，曼市打吡在12月12日上演，「拆禮物日」大戰則有阿仙奴主場對車路士的倫敦打吡，而明年1月16日才舉行紅軍主場對曼聯的「雙紅會」。

此外，英國數位文化傳媒和體育部計畫在10月1日起，容許體育賽事有三成觀眾入場，意味10月9日英格蘭隊對威爾斯隊的友賽，有望開放予觀眾入場。而英足總曾有意以本月底的社區盾「試水溫」，惟在疫情未平下告吹。

其他報道：籃球｜林書豪或11月戰亞洲盃 雙重國籍礙當CBA內援

其他報道：歐聯｜拜仁3蛋贈里昂續寫不敗紀錄 入球功臣羅拔仔決賽追C朗成就