籃球｜林書豪或11月戰亞洲盃　雙重國籍礙當CBA內援 (15:55)

台灣內政部昨證實林書豪已取得中華民國護照，意味他除了有望代表中華台北隊，最快11月出戰亞洲盃外圍賽，亦有機會以港澳台內援身分，續留在CBA發展。他上季以外援身分高價加盟北京首鋼，率隊打入季後賽，4強止步後約滿離隊。目前CBA大部分球隊只可同時註冊兩名外援，加上只能每年續約，對於下周日滿32歲的林書豪甚為不利。另有傳他仍希望再戰NBA，經理人一直和數支球隊保持聯繫，若有機會重返NBA，將是林書豪的首選。

不過，台灣媒體指他在取得護照後，仍屬準國民身分的「無戶籍國民」，若通過審核正式入籍，需滿足服兵役等國民義務。據內地去年底頒布的「惠台26條措施」，台籍球員可享有與中國球員同等待遇，即可如港澳球員以內援身分參賽，但由於中國不承認雙重國籍，林書豪目前仍擁有美國國籍，內地傳媒認為未符合內援資格，但未知他會否因此放棄美籍。

至於其28歲胞弟林書緯，亦同樣辦妥中華民國護照。他在2015年效力台北富邦勇士至今，主要出戰台灣超級聯賽（SBL），去年隨隊拿下隊史首座總冠軍，其後與球隊續約，轉戰東南亞職業聯賽（ABL）。

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